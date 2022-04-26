Семьям погибших при стрельбе в детском саду в Ульяновской области окажут помощь

Семьям погибших при стрельбе в детском саду в Ульяновской области будет оказана медицинская и психологическая помощь.

Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских.

«По моему поручению семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. С пострадавшими работают психологи», — написал он в Telegram.

Следственный комитет России заявил, что криминалисты и иные специалисты в настоящий момент работают на месте стрельбы.

Как пишет Life.ru, устроивший стрельбу в детском саду «Рябинка» в рабочем посёлке Вешкайма Ульяновской области зашёл в дошкольное учреждение во время тихого часа через пожарную лестницу. Первой он ранил нянечку.

Пострадавшая забежала в столовую и подняла тревогу, чтобы сотрудники вызвали скорую и полицию.

Нападавший в это время поднялся на второй этаж и там убил молодую воспитательницу, а затем застрелил двух малышей, которые спали.

После этого он покончил с собой.