Семьям погибших при стрельбе в детском саду в Ульяновской области окажут помощь
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Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских.
«По моему поручению семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. С пострадавшими работают психологи», — написал он в Telegram.
Следственный комитет России заявил, что криминалисты и иные специалисты в настоящий момент работают на месте стрельбы.
Как пишет Life.ru, устроивший стрельбу в детском саду «Рябинка» в рабочем посёлке Вешкайма Ульяновской области зашёл в дошкольное учреждение во время тихого часа через пожарную лестницу. Первой он ранил нянечку.
Пострадавшая забежала в столовую и подняла тревогу, чтобы сотрудники вызвали скорую и полицию.
Нападавший в это время поднялся на второй этаж и там убил молодую воспитательницу, а затем застрелил двух малышей, которые спали.
После этого он покончил с собой.