Криминалисты работают на месте стрельбы в детском саду в Ульяновской области

Следственный комитет России заявил, что криминалисты и иные специалисты в настоящий момент работают на месте стрельбы в детском саду в Ульяновской области.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного управления по Ульяновской области. Выясняются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — информирует ведомство в своём Telegram.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.