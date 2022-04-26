Опрос: некоторые россияне ищут подработку в период майских праздников
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Например, больше трети молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет или занимается поиском подработки, или уже планирует искать возможности в ближайшее время.
В возрастной когорте 25—34 года 20% опрошенных занимаются поиском подработки.
В свою очередь, больше 60% опрошенных старше 55 лет заявили, что не планируют работать в выходные и проведут майские дома или на даче.
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