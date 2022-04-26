Опрос: некоторые россияне ищут подработку в период майских праздников

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Некоторые россияне планируют подрабатывать в период праздников с 1 по 10 мая, следует из опроса «Авито Работа» и сервиса временных исполнителей GigAnt.
Опрос: некоторые россияне ищут подработку в период майских праздников
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Об этом пишет «Газета.Ru».

Например, больше трети молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет или занимается поиском подработки, или уже планирует искать возможности в ближайшее время.

В возрастной когорте 25—34 года 20% опрошенных занимаются поиском подработки.

В свою очередь, больше 60% опрошенных старше 55 лет заявили, что не планируют работать в выходные и проведут майские дома или на даче.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

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