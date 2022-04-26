Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что звание присвоено «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».

В начале апреля командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин наградил военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации на Украине.