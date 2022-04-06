Минобороны России наградило отличившихся в ходе спецоперации на Украине

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин наградил военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации на Украине.

Он лично вручил орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу», Жукова, Суворова и «За спасение погибавших» военным, проявившим мужество, профессионализм и доблесть во время спецоперации.

Ранее Герой России и командующий войсками ВВО Александр Чайко наградил военных, которые проявили мужество и отвагу в ходе спецоперации на Украине. Церемония прошла у мемориала советским воинам, павшим в боях в годы ВОВ.