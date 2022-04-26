В Совфеде одобрили закон о дополнительной поддержке российских регионов в условиях санкций

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ допускает предоставление в 2022 году из федерального бюджета российским регионам кредитов в общем объёме до 390,7 млрд рублей для погашения долговых обязательств субъектов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март — декабрь.

Закон также предусматривает предоставление в текущем году «казначейских» кредитов (на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета) субъектам России в размере, не превышающем 10% утверждённых доходов их бюджетов, и с возвратом не позднее 30 декабря 2022 года. Порядок и условия предоставления таких кредитов установит правительство.

Ранее правительство России утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости экономики страны на фоне внешнего давления.