В Совфеде одобрили закон о дополнительной поддержке российских регионов в условиях санкций

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Сенаторы Совета Федерации одобрили закон, направленный на поддержание финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций.
В Совфеде одобрили закон о дополнительной поддержке российских регионов в условиях санкций
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ допускает предоставление в 2022 году из федерального бюджета российским регионам кредитов в общем объёме до 390,7 млрд рублей для погашения долговых обязательств субъектов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март — декабрь.

Закон также предусматривает предоставление в текущем году «казначейских» кредитов (на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета) субъектам России в размере, не превышающем 10% утверждённых доходов их бюджетов, и с возвратом не позднее 30 декабря 2022 года. Порядок и условия предоставления таких кредитов установит правительство.

Ранее правительство России утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости экономики страны на фоне внешнего давления.

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