Новым руководителем ФОМС назначен Илья Баланин

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Новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) назначен Илья Баланин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Новым руководителем ФОМС назначен Илья Баланин
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт российского правительства.

«Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) стал Илья Баланин... Возглавлявшая ФОМС Елена Чернякова переходит на работу в Росстат. Распоряжением Михаила Мишустина она назначена на должность заместителя руководителя ведомства», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график принятия актов для реализации закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

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