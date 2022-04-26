Новым руководителем ФОМС назначен Илья Баланин

Новым председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) назначен Илья Баланин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщает сайт российского правительства.

«Председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) стал Илья Баланин... Возглавлявшая ФОМС Елена Чернякова переходит на работу в Росстат. Распоряжением Михаила Мишустина она назначена на должность заместителя руководителя ведомства», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график принятия актов для реализации закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.