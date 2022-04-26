СК возбудил три уголовных дела в связи с осквернением памятников советским воинам в Литве

Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам осквернения памятников советским воинам в Литве.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК России (уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в населённом пункте Аукшткемяй Клайпедского района Литвы вандалы облили краской памятник советским воинам 16-й стрелковой Литовской Клайпедской Краснознамённой дивизии. В тот же период аналогичный факт зафиксирован на проспекте Европы города Каунаса, где злоумышленники облили краской памятник советским воинам.

Третий факт вандализма произошёл не позднее 23 апреля, где схожим образом был осквернён монумент в месте захоронения советских воинов, расположенный на улице Витауто города Паланги Литовской Республики.

Ранее посольство России в Берлине направило в МИД Германии ноту протеста в связи с осквернением на территории страны памятников советским воинам.