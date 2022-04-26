Губернатор Белгородской области Гладков: жизни раненных в Журавлёвке ничего не угрожает

Жизни раненных при обстреле Журавлёвки со стороны украинской армии на данный момент ничего не угрожает, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Конечно, самая главная сейчас тема — вчерашние ночные обстрелы Журавлёвки... Самая большая проблема — это двое раненых. По докладу Иконникова, министра здравоохранения, раненым оказана помощь, их жизни на сегодняшний день ничего не угрожает», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

25 апреля Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела села Журавлёвка.

Позже украинская сторона подвергла обстрелу село Головчино в Белгородской области.

В регионе продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 10 мая.