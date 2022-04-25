В Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 10 мая

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В Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 10 мая. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 10 мая
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В своём Telegram-канале он заявил, что 25 апреля подписал соответствующий документ. 

Кроме того, Гладков сообщил, что до 10 мая будет продлено постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

По его словам, решение по салюту на День Победы будет принято дополнительно.

Ранее власти Воронежской области приняли решение о продлении на 15 суток действия режима повышенного уровня террористической угрозы в Россошанском и Кантемировском районах региона.

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