В Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 10 мая. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своём Telegram-канале он заявил, что 25 апреля подписал соответствующий документ.

Кроме того, Гладков сообщил, что до 10 мая будет продлено постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

По его словам, решение по салюту на День Победы будет принято дополнительно.

Ранее власти Воронежской области приняли решение о продлении на 15 суток действия режима повышенного уровня террористической угрозы в Россошанском и Кантемировском районах региона.