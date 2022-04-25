Путин поручил утвердить программу развития авиации России до 2030 года
- kremlin.ru
«Правительству Российской Федерации: утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли на период до 2030 года и обеспечить её реализацию», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин поручил кабмину выделить авиакомпаниям не менее 110 млрд рублей в качестве компенсации расходов на внутренние рейсы с апреля по октябрь 2022 года.
Ранее Росавиация напомнила авиакомпаниям о недопустимости необоснованного роста цен на билеты.