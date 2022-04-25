В «Турпомощи» рассказали о работе по возвращению российских туристов на родину

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал о работе по возвращению российских туристов на родину.

«Организованных туристов в этой ситуации туроператоры вывезли приблизительно на две недели раньше, чем потом после этого выезжали неорганизованные туристы. По организованным туристам очень легко цифра называется — это было чуть более 120 тыс. со всех направлений», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, туроператоры справились с задачей достаточно оперативно.

«Что касается неорганизованных туристов, некоторые до сих пор ищут варианты, как вернуться на родину», — добавил Осауленко.

9 марта туроператор «Библио-Глобус» завершил программу по вывозу российских туристов из-за рубежа.