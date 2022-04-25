На Камчатке организуют летний отдых для детей из Донбасса

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Дети, прибывшие на Камчатку из Донбасса, смогут отдохнуть в загородных лагерях.
На Камчатке организуют летний отдых для детей из Донбасса
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Обеспечить беженцев бесплатными путёвками распорядился губернатор края Владимир Солодов, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

«Прошу взять на контроль, чтобы всем детям из Донбасса была предоставлена возможность прохождения оздоровления в наших детских лагерях», — дал распоряжение Солодов.

Наряду с этим ОТР сообщает, что в пунктах временного размещения на Камчатке ждут группу из десяти жителей Донбасса. Всего с начала месяца регион принял более 60 вынужденных переселенцев.

В регионе планируют открыть ещё один пункт временного размещения, который появится в краевой столице.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецкий автономный округ прибыли около 300 беженцев с Украины.

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