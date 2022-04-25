В ЯНАО прибыли почти 300 беженцев с Украины

В Ямало-Ненецкий автономный округ прибыли около 300 беженцев с Украины.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональное правительство.

Прибывшие граждане добрались в округ самостоятельно, сейчас они проживают у родственников.

Тем временем в Кунгурском городском округе Пермского края готовятся принять 60 беженцев из Донбасса, передаёт URA.RU.

«Для них подготовили места в детском оздоровительном центре «Маленький принц», — заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России открыл круглосуточную горячую линию для прибывающих в страну беженцев из Луганской и Донецкой народных республик и с Украины.