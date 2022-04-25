Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых

Президент России Владимир Путин в качестве стимулирования спроса на жильё предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых.

«Динамика здесь пока слабее прогноза, и, чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12... до 9%», — заявил он на совещании по экономическим вопросам.

Путин добавил, что действие льготных ипотечных условий необходимо продлить до конца 2022 года.

Ранее НСН сообщала, что в марте и в целом в I квартале 2022 года в Москве заключили рекордное с начала года количество ипотечных сделок.