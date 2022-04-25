Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых

Короткая ссылка
RT
Президент России Владимир Путин в качестве стимулирования спроса на жильё предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых.
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых
  • РИА Новости

«Динамика здесь пока слабее прогноза, и, чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12... до 9%», — заявил он на совещании по экономическим вопросам.

Путин добавил, что действие льготных ипотечных условий необходимо продлить до конца 2022 года.

Ранее НСН сообщала, что в марте и в целом в I квартале 2022 года в Москве заключили рекордное с начала года количество ипотечных сделок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить