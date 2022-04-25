Путин потребовал «жёстче спрашивать» за преступления против детей
- kremlin.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
«По-прежнему среди приоритетов работы органов прокуратуры — охрана прав несовершеннолетних. Надо строже следить и жёстче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков, принимать дополнительные меры для кардинального снижения правонарушений в этой сфере», — заявил Путин на коллегии Генпрокуратуры России.
Ранее сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов потребовал от сотрудников надзорного ведомства принятия «исчерпывающих мер по борьбе с любым опасным контентом, который культивирует агрессию в молодёжной среде».