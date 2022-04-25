Путин потребовал «жёстче спрашивать» за преступления против детей

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин потребовал строже следить за преступлениями, совершаемыми в отношении детей и подростков.
Путин потребовал «жёстче спрашивать» за преступления против детей
  • kremlin.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«По-прежнему среди приоритетов работы органов прокуратуры — охрана прав несовершеннолетних. Надо строже следить и жёстче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков, принимать дополнительные меры для кардинального снижения правонарушений в этой сфере», — заявил Путин на коллегии Генпрокуратуры России.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов потребовал от сотрудников надзорного ведомства принятия «исчерпывающих мер по борьбе с любым опасным контентом, который культивирует агрессию в молодёжной среде».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить