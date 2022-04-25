Краснов призвал не допустить контрабанды оружия и наркотиков из Донбасса и с Украины

Генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал не допустить контрабанды оружия, боеприпасов и наркотиков из Донбасса и с Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Совместно с транспортными прокурорами также принимайте исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик», — заявил он, обращаясь к военным прокурорам в ходе расширенной коллегии надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что Краснов потребовал от сотрудников надзорного ведомства принятия «исчерпывающих мер по борьбе с любым опасным контентом, который культивирует агрессию в молодёжной среде».