Бутина: новый проект об иноагентах предусматривает отмену маркировки в личных публикациях
- РИА Новости
«Законопроект, который сейчас готовится к внесению в Госдуму, предусматривает необходимость маркировки в обязательном порядке лишь тех материалов иноагента, которые он производит и (или) распространяет в связи с осуществлением деятельности иноагента. Это касается распространения материалов в СМИ, а также через интернет», — приводит слова Бутиной Telegram-канал комиссии.
Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что Министерство юстиции России предлагает исключить маркировку иноагентов в соцсетях, а оставить её только при профессиональной деятельности.