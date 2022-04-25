Бутина: новый проект об иноагентах предусматривает отмену маркировки в личных публикациях

Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Мария Бутина заявила, что, согласно новому законопроекту, иноагенты смогут не использовать маркировку о своём статусе в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иноагента.

«Законопроект, который сейчас готовится к внесению в Госдуму, предусматривает необходимость маркировки в обязательном порядке лишь тех материалов иноагента, которые он производит и (или) распространяет в связи с осуществлением деятельности иноагента. Это касается распространения материалов в СМИ, а также через интернет», — приводит слова Бутиной Telegram-канал комиссии.

Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что Министерство юстиции России предлагает исключить маркировку иноагентов в соцсетях, а оставить её только при профессиональной деятельности.