Бутина: новый проект об иноагентах предусматривает отмену маркировки в личных публикациях

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Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Мария Бутина заявила, что, согласно новому законопроекту, иноагенты смогут не использовать маркировку о своём статусе в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иноагента.
Бутина: новый проект об иноагентах предусматривает отмену маркировки в личных публикациях
  • РИА Новости

«Законопроект, который сейчас готовится к внесению в Госдуму, предусматривает необходимость маркировки в обязательном порядке лишь тех материалов иноагента, которые он производит и (или) распространяет в связи с осуществлением деятельности иноагента. Это касается распространения материалов в СМИ, а также через интернет», — приводит слова Бутиной Telegram-канал комиссии.

Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что Министерство юстиции России предлагает исключить маркировку иноагентов в соцсетях, а оставить её только при профессиональной деятельности.

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