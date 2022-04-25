Военный эксперт Кнутов описал уникальные технические характеристики МБР «Сармат»

Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», испытательный пуск которой провели на прошлой неделе, — уникальна, вооружения подобного типа не делает ни одна страна.

Об этом он сообщил в разговоре с телеканалом «Звезда».

По словам военного эксперта, ракета несёт разделяющиеся головные части, способные маневрировать. Согласно информации в открытых источниках, мощность боевой части может составлять порядка 8 мегатонн. Причём имеется до семи разделяющихся головных частей индивидуального наведения.

«Вместо самой головной части может находиться гиперзвуковой планирующий блок «Авангард». Скорость его движения достигает 28 Махов. Ни одна система ПВО и ПРО стран НАТО не в состоянии его перехватить. Многие комплексы даже не в состоянии зафиксировать. На сегодняшний день ракета «Сармат» является ракетой Судного дня», — резюмировал специалист.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» в Ракетные войска стратегического назначения планируют начать осенью 2022 года.