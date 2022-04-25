Депутат Фёдоров прокомментировал приостановку деятельности нескольких зарубежных компаний

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в стриме RT «Летучка» прокомментировал приостановку деятельности в России нескольких зарубежных компаний из-за проведения спецоперации.
Депутат Фёдоров прокомментировал приостановку деятельности нескольких зарубежных компаний
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

«Мы же не против того, чтобы они уходили. Мы против того, чтобы они подвешивали рынок. Надо быстрее с ними расстаться, чтобы их место заняли другие компании — как российские, так и иностранные», — заявил он.

В качестве примера Фёдоров привёл заводы IKEA.

«У них комплектация 95% за счёт российских предприятий. Нам выгодно, чтобы эти заводы как можно быстрее через процедуру банкротства попали к новым собственникам и те наладили работу», — сказал депутат.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что шведская компания IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России после настройки логистики поставок.

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