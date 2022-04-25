Аналитик Кусков оценил предложение создать на «Госуслугах» раздел с функционалом приложений банков
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
По мнению аналитика, ряд банков имеет определённые проблемы, связанные с санкциями.
Главным вопросом, по словам Кускова, остаётся вопрос безопасности.
«Нужно понимать, что банковские структуры — это коммерческие структуры со своей степенью безопасности. И как интеграция будет проведена, чтобы размещённая информация не была доступна третьим лицам. Делать это нужно очень аккуратно», — сказал аналитик.
Ранее Милонов предложил создать на базе «Госуслуг» новый раздел, который смог бы частично заменить собой заблокированные на фоне санкций банковские приложения и обеспечить удобный сервис по управлению счетами и переводами.