Аналитик Кусков оценил предложение создать на «Госуслугах» раздел с функционалом приложений банков

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова создать раздел на «Госуслугах» с функционалом приложений банков

По мнению аналитика, ряд банков имеет определённые проблемы, связанные с санкциями.

Главным вопросом, по словам Кускова, остаётся вопрос безопасности.

«Нужно понимать, что банковские структуры — это коммерческие структуры со своей степенью безопасности. И как интеграция будет проведена, чтобы размещённая информация не была доступна третьим лицам. Делать это нужно очень аккуратно», — сказал аналитик.

Ранее Милонов предложил создать на базе «Госуслуг» новый раздел, который смог бы частично заменить собой заблокированные на фоне санкций банковские приложения и обеспечить удобный сервис по управлению счетами и переводами.