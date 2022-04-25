Милонов предложил создать раздел на «Госуслугах» с функционалом приложений банков

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на базе «Госуслуг» новый раздел, который смог бы частично заменить собой заблокированные на фоне санкций банковские приложения и обеспечить удобный сервис по управлению счетами и переводами. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении RT.

Как пояснил парламентарий, российские граждане столкнулись с проблемой отключения банковских мобильных приложений из-за необоснованного и незаконного санкционного давления на страну.

По его словам, одним из самых востребованных и продвинутых технологических продуктов в России является портал «Госуслуги», который помогает россиянам в решении сложных бюрократических и административных задач.

«В текущей ситуации прошу вас изучить техническую возможность создания на базе «Госуслуг» нового раздела, который смог бы частично заменить собой заблокированные банковские приложения, обеспечить удобный минимальный сервис по управлению личными счетами и банковскими переводами», — говорится в тексте обращения.

Он выразил уверенность в том, что подобное частичное восстановление функционала банковских приложений произведёт «благоприятное воздействие на население», а также поможет обеспечить «штатное функционирование банковской сферы».

Ранее стало известно, что приложение «Сбербанк Онлайн» больше недоступно для скачивания и обновлений в Google Play и App Store.