МЧС: предварительно, при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара на нефтебазе в Брянске нет.

«По предварительной информации, нет пострадавших при пожаре», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

В ночь на 25 апреля появилась информация, что на территории нефтебазы в Брянске произошёл пожар.

Спасательные службы выехали на место происшествия.

Как пишет Life.ru, горят резервуары с топливом. По словам жителей, перед началом пожара слышались мощные хлопки, а зарево от огня видно из разных точек города.