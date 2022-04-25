МЧС: предварительно, при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал
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«По предварительной информации, нет пострадавших при пожаре», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
В ночь на 25 апреля появилась информация, что на территории нефтебазы в Брянске произошёл пожар.
Спасательные службы выехали на место происшествия.
Как пишет Life.ru, горят резервуары с топливом. По словам жителей, перед началом пожара слышались мощные хлопки, а зарево от огня видно из разных точек города.