«Известия»: аэропорт Внуково ввёл режим простоя и закрыл приём на работу персонала

Аэропорт Внуково ввёл режим простоя и закрыл приём на работу персонала. Об этом информирую «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что сотрудникам аэропорта предлагают перейти на режим неполного рабочего времени.

«У персонала появилось больше свободного времени и возможность найти подработки в других местах, сохраняя при этом основное место работы во Внуково», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что в марте аэропорт Внуково обслужил 990 тыс. пассажиров. Этот показатель составляет 81% от цифр за аналогичный период 2021 года.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полёты на юг страны до 1 мая.