«Известия»: аэропорт Внуково ввёл режим простоя и закрыл приём на работу персонала
Отмечается, что сотрудникам аэропорта предлагают перейти на режим неполного рабочего времени.
«У персонала появилось больше свободного времени и возможность найти подработки в других местах, сохраняя при этом основное место работы во Внуково», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что в марте аэропорт Внуково обслужил 990 тыс. пассажиров. Этот показатель составляет 81% от цифр за аналогичный период 2021 года.
Ранее Росавиация продлила ограничения на полёты на юг страны до 1 мая.