В России возбудили дело после обстрела погранпункта в Курской области со стороны Украины

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела погранпункта в Курской области со стороны Украины.

«23 апреля 2022 года со стороны Украины произошёл прицельный обстрел из миномётных и артиллерийских орудий осуществлявших защиту и охрану государственной границы Российской Федерации сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Курской области в пограничном пункте пропуска «Тёткино», — заявили в СК.

Днём 23 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что пункт пропуска на границе в Глушковском районе обстреляли со стороны Украины.

Старовойт добавил, что пограничники и военные держат ситуацию под контролем, пострадавших в результате обстрела нет.