В России возбудили дело после обстрела погранпункта в Курской области со стороны Украины

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела погранпункта в Курской области со стороны Украины.
В России возбудили дело после обстрела погранпункта в Курской области со стороны Украины
  • РИА Новости

«23 апреля 2022 года со стороны Украины произошёл прицельный обстрел из миномётных и артиллерийских орудий осуществлявших защиту и охрану государственной границы Российской Федерации сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Курской области в пограничном пункте пропуска «Тёткино», — заявили в СК.

Днём 23 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что пункт пропуска на границе в Глушковском районе обстреляли со стороны Украины.

Старовойт добавил, что пограничники и военные держат ситуацию под контролем, пострадавших в результате обстрела нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить