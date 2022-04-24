В Белгородской области упал снаряд со стороны Украины

Приграничное село Отрадное в Белгородской области обстреляно со стороны Украины, сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.

«Действительно, был прилёт снаряда со стороны Украины, но не на кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках», — написал он во «ВКонтакте».

Перцев отметил, что никаких повреждений зданий не было. Пострадавших тоже нет.

«Ситуация в селе спокойная. Об этом в своём обращении с места падения снаряда рассказывает глава администрации Краснооктябрьского поселения Иван Григорьевич Кравченко», — сообщил чиновник.

Днём 23 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что пункт пропуска на границе в Глушковском районе обстреляли со стороны Украины.

Старовойт добавил, что пограничники и военные держат ситуацию под контролем, пострадавших в результате обстрела нет.