Популярный шахматный сайт стал недоступен в России из-за блокировки одной из его страниц

Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц шахматного сайта chess.com, из-за чего у пользователей нет доступа ко всему сайту.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

По данным реестра, доступ к странице сайта ограничен по требованию Генпрокуратуры России в соответствии с регламентом блокировки сайтов и страниц сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Ранее сообщалось, что двух украинских шахматисток исключат из ЛОШФ из-за отказа подписать письмо против России.