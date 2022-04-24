Популярный шахматный сайт стал недоступен в России из-за блокировки одной из его страниц
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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.
По данным реестра, доступ к странице сайта ограничен по требованию Генпрокуратуры России в соответствии с регламентом блокировки сайтов и страниц сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.
Ранее сообщалось, что двух украинских шахматисток исключат из ЛОШФ из-за отказа подписать письмо против России.