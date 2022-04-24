Мишустин утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии
- РИА Новости
Комиссия состоит из докторов наук и ведущих специалистов в области науки, техники, образования и культуры. Орган отвечает за присуждение учёных степеней и званий.
«В новую комиссию, члены которой будут работать на год дольше своих предшественников, вошли 149 человек. Её состав обновился на 58%», — говорится в сообщении кабмина.
Пост председателя сохранил за собой ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. Ему назначили четырёх заместителей из разных вузов и научно-исследовательских центров страны.
Ранее сообщалось, что специалисты особой экономической зоны «Технополис Москва» начали производство препарата для терапии деменции при болезни Альцгеймера.