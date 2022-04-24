Мишустин утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении нового состава Высшей аттестационной комиссии с полномочиями на четыре года.
Мишустин утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии
  • РИА Новости

Комиссия состоит из докторов наук и ведущих специалистов в области науки, техники, образования и культуры. Орган отвечает за присуждение учёных степеней и званий.

«В новую комиссию, члены которой будут работать на год дольше своих предшественников, вошли 149 человек. Её состав обновился на 58%», — говорится в сообщении кабмина.

Пост председателя сохранил за собой ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. Ему назначили четырёх заместителей из разных вузов и научно-исследовательских центров страны.

Ранее сообщалось, что специалисты особой экономической зоны «Технополис Москва» начали производство препарата для терапии деменции при болезни Альцгеймера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить