Кабмин России преобразует заповедник «Командорский» в Камчатском крае в национальный парк

Короткая ссылка
Правительство России утвердило постановление, согласно которому природный заповедник «Командорский» в Камчатском крае будет преобразован в национальный парк «Командорские острова».
Кабмин России преобразует заповедник «Командорский» в Камчатском крае в национальный парк
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Природный заповедник «Командорский», расположенный в Камчатском крае, преобразуют в национальный парк «Командорские острова», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что новый статус заповедника позволит выделить на этой территории «особую зону, где коренные народы — командорские алеуты — смогут вести... рыболовство, охоту, собирательство растений, заниматься художественными промыслами и ремёслами без получения каких-либо разрешений».

По мнению правительства, это поможет сохранить самобытность, культуру и традиции коренных малочисленных народов Камчатского края.

Ранее сообщалось, что на Ямале площадь природного парка «Природно-Уральский» увеличат, а сам объект переименуют.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить