Кабмин России преобразует заповедник «Командорский» в Камчатском крае в национальный парк

Правительство России утвердило постановление, согласно которому природный заповедник «Командорский» в Камчатском крае будет преобразован в национальный парк «Командорские острова».

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Природный заповедник «Командорский», расположенный в Камчатском крае, преобразуют в национальный парк «Командорские острова», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что новый статус заповедника позволит выделить на этой территории «особую зону, где коренные народы — командорские алеуты — смогут вести... рыболовство, охоту, собирательство растений, заниматься художественными промыслами и ремёслами без получения каких-либо разрешений».

По мнению правительства, это поможет сохранить самобытность, культуру и традиции коренных малочисленных народов Камчатского края.

Ранее сообщалось, что на Ямале площадь природного парка «Природно-Уральский» увеличат, а сам объект переименуют.