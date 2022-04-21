В ЯНАО расширят и переименуют особо охраняемые природные территории

Короткая ссылка
На Ямале площадь природного парка «Природно-Уральский» увеличат, а сам объект переименуют.
В ЯНАО расширят и переименуют особо охраняемые природные территории
  • Gettyimages.ru

Эта территория будет называться «Ингилор» — в честь Ингилорской долины. С ненецкого это переводится как «ледяное озеро», сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на правительство ЯНАО.

Природный парк создан в 2014 году. Как отметил губернатор региона Дмитрий Артюхов, власти поспособствуют тому, чтобы территория была доступна для туристов.

Также будет увеличена площадь Пятиреченского участка Сынско-Войкарского заказника, расположенного на территории Шурышкарского района.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заповедник «Кузнецкий Алатау» в Кемеровской области получил новый статус — он стал государственным природным биосферным заповедником.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить