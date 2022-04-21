В ЯНАО расширят и переименуют особо охраняемые природные территории

На Ямале площадь природного парка «Природно-Уральский» увеличат, а сам объект переименуют.

Эта территория будет называться «Ингилор» — в честь Ингилорской долины. С ненецкого это переводится как «ледяное озеро», сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на правительство ЯНАО.

Природный парк создан в 2014 году. Как отметил губернатор региона Дмитрий Артюхов, власти поспособствуют тому, чтобы территория была доступна для туристов.

Также будет увеличена площадь Пятиреченского участка Сынско-Войкарского заказника, расположенного на территории Шурышкарского района.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, заповедник «Кузнецкий Алатау» в Кемеровской области получил новый статус — он стал государственным природным биосферным заповедником.