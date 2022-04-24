Путин поздравил отмечающих Пасху россиян

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к отмечающим Пасху православным христианам и ко всем гражданам страны.

«Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил созидательную работу Русской православной церкви и благотворительную деятельность христианских религиозных организаций.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее провёл в храме Христа Спасителя торжественное богослужение в честь праздника Пасхи.