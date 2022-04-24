Два человека погибли в результате пожара в Приморье

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Мужчина и женщина погибли в результате пожара в жилом доме приморского посёлка Шкотово.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«В ходе тушения пожара огнеборцами были обнаружены тела погибших женщины 1942 года рождения и мужчины 1951 года рождения. На момент прибытия пожарных в одной из квартир наблюдалось сильное задымление... Фактором, способствующим развитию пожара, стало его позднее обнаружение и сообщение о нём», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате возгорания одна из квартир повреждена огнём на площади около 6 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются. 

Ранее в Новгородской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей и их матери во время пожара.

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