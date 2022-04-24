Два человека погибли в результате пожара в Приморье
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
«В ходе тушения пожара огнеборцами были обнаружены тела погибших женщины 1942 года рождения и мужчины 1951 года рождения. На момент прибытия пожарных в одной из квартир наблюдалось сильное задымление... Фактором, способствующим развитию пожара, стало его позднее обнаружение и сообщение о нём», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате возгорания одна из квартир повреждена огнём на площади около 6 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее в Новгородской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей и их матери во время пожара.