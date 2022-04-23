Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела погранпункта в Курской области
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«Сегодня сообщалось, что пропускной пункт в Глушковском районе Курской области подвергся миномётному обстрелу со стороны Украины», — говорится в сообщении.
В результате инцидента произошло возгорание помещения Россельхознадзора, раненых и погибших нет.
Как уточняется, Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать данный факт, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления.
Днём 23 апреля губернатор региона Роман Старовойт заявил, что пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области обстреляли со стороны Украины.
Старовойт добавил, что пограничники и военные держат ситуацию на контроле, пострадавших в результате обстрела нет.