Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела погранпункта в Курской области

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Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело и расследовать факт обстрела пропускного пункта в Курской области со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела погранпункта в Курской области
  • © Пресс-служба СК РФ

«Сегодня сообщалось, что пропускной пункт в Глушковском районе Курской области подвергся миномётному обстрелу со стороны Украины», — говорится в сообщении.

В результате инцидента произошло возгорание помещения Россельхознадзора, раненых и погибших нет.

Как уточняется, Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать данный факт, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления.

Днём 23 апреля губернатор региона Роман Старовойт заявил, что пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области обстреляли со стороны Украины.

Старовойт добавил, что пограничники и военные держат ситуацию на контроле, пострадавших в результате обстрела нет.

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