В МЧС заявили о ликвидации пожара в частном доме в Подмосковье

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Пожар в частном доме в подмосковном посёлке Барвиха ликвидирован на площади 80 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В МЧС заявили о ликвидации пожара в частном доме в Подмосковье
  • РИА Новости

«Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. Пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. Пострадавших нет», — приводит РИА Новости заявление.

Уточняется, что возгорание произошло в техническом помещении здания.

Генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы в беседе с НСН дал советы по обеспечению пожарной безопасности на даче.

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