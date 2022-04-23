В МЧС заявили о ликвидации пожара в частном доме в Подмосковье
- РИА Новости
«Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. Пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. Пострадавших нет», — приводит РИА Новости заявление.
Уточняется, что возгорание произошло в техническом помещении здания.
Генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы в беседе с НСН дал советы по обеспечению пожарной безопасности на даче.