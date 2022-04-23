В Оренбургской области произошёл хлопок в промышленном цехе

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Пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что в промышленном цехе на заводе «НСплав» в Новотроицке произошёл хлопок.
В Оренбургской области произошёл хлопок в промышленном цехе
  • РИА Новости

«Сегодня в 12:29 (10:29 мск) на пульт дежурного поступило сообщение о хлопке в цехе промышленного алюминия на заводе «НСплав» в Новотроицке. В 12:37 (10:37 мск) спасатели установили на месте, что произошёл хлопок без горения при производстве в одноэтажном здании цеха промышленного алюминия», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что сотрудники МЧС провели обследование территории цеха.

«Частично повреждены стены здания ориентировочно на площади 700 кв. м. Несущие конструкции не повреждены. Пострадавших нет», — указали в пресс-службе.

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