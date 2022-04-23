Кабмин одобрил возмещение банкам недополученных доходов по кредитам на проекты ДФО

Правительство одобрило проект, согласно которому банкам возместят недополученные средства по кредитам на проекты в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Минвостокразвития России в 2022 году выделит из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования на предоставление субсидий российским банкам и госкорпорации развития «ВЭБ.РФ».

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — следует из заявления пресс-службы кабмина.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную выдачу потребительских займов и кредитов для лиц, ранее привлекавшихся к административной ответственности за это правонарушение.