Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства детей под Воронежем
- РИА Новости
«Бастрыкин затребовал от руководителя следственного управления СК России по Воронежской области Левита К.Э. доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве двух детей», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В феврале в Воронеже возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире тел 43-летней женщины и её детей в возрасте восьми и 22 лет с признаками насильственной смерти.
Следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования, и допросили свидетелей.
В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.