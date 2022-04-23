Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства детей под Воронежем

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования убийства двух детей в Воронежской области.
Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства детей под Воронежем
  • РИА Новости

«Бастрыкин затребовал от руководителя следственного управления СК России по Воронежской области Левита К.Э. доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве двух детей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В феврале в Воронеже возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире тел 43-летней женщины и её детей в возрасте восьми и 22 лет с признаками насильственной смерти. 

Следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования, и допросили свидетелей.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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