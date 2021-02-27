В Воронеже возбудили дело по факту убийства женщиной своих детей

В Воронеже возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире тел 43-летней женщины и её детей в возрасте восьми и 22 лет с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«По предварительным данным, 26 февраля 2021 года 43-летняя местная жительница, находясь в собственной квартире, причинила ножевые ранения своей 22-летней дочери, от которых последняя скончалась на месте преступления, и задушила восьмилетнего сына, после чего мать свела счёты с жизнью», — говорится в пресс-релизе.

Погибших обнаружил глава семьи, вернувшись с работы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» части 2 статьи 105 УК России (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль руководителем регионального управления СК.

В конце декабря в Башкирии начали проверку обстоятельств смерти мужчины и двух его детей, тела которых ранее были обнаружены в автомобиле.