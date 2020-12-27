В Башкирии начали проверку после обнаружения тел двух детей и их отца

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Прокуратура Башкирии проведёт проверку обстоятельств смерти мужчины и двух его детей, тела которых ранее были обнаружены в автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В Башкирии начали проверку после обнаружения тел двух детей и их отца
  • Reuters

«Прокуратура республики взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух малолетних»)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, днём 26 декабря 37-летний уфимец после ссоры с супругой уехал на своём автомобиле из дома с годовалой дочерью и шестилетним сыном.

Позднее машина с трупами отца и его детей была обнаружена на берегу реки Уршак Давлекановского района с признаками отравления угарным газом.

«В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего и дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия», — отметили в пресс-службе.

На место происшествия выехал прокурор района Юрий Сердюк для координации действий правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и двоих его детей в Башкирии.

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