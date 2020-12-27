В Башкирии найдены тела мужчины и двоих его детей

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и двоих его детей в Башкирии, по предварительным данным, мужчина убил своих детей и покончил с собой.

«26 декабря 2020 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение о том. что 37-летний житель города Уфы после ссоры с супругой уехал в неизвестном направлении на своём автомобиле с шестилетним сыном и годовалой дочерью», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что впоследствии тела были найдены в автомобиле без видимых телесных повреждений и со следами отравления угарным газом.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

19 декабря тело пропавшего мужчины было обнаружено в ставропольском лесу со следами насильственной смерти.

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