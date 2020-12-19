Тело пропавшего мужчины найдено в ставропольском лесу

Короткая ссылка
Тело пропавшего мужчины было обнаружено в ставропольском лесу со следами насильственной смерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Тело пропавшего мужчины найдено в ставропольском лесу
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Отмечается, что сообщение об исчезновении мужчины 1990 года рождения пришло 12 декабря.

Также сообщается, что задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении данного преступления.

Ранее в лесном массиве Бодайбинского района Иркутской области найдены тела двух охотников, пропавших в конце ноября, с признаками насильственной смерти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить