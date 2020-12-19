Тело пропавшего мужчины найдено в ставропольском лесу

Тело пропавшего мужчины было обнаружено в ставропольском лесу со следами насильственной смерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

РИА Новости

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Отмечается, что сообщение об исчезновении мужчины 1990 года рождения пришло 12 декабря. Также сообщается, что задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении данного преступления. Ранее в лесном массиве Бодайбинского района Иркутской области найдены тела двух охотников, пропавших в конце ноября, с признаками насильственной смерти.