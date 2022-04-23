В Москве выявили 602 случая коронавируса за сутки
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«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 165 человек. На ИВЛ находятся 95 человек», — говорится в заявлении оперштаба в Telegram.
Отмечается, что также за сутки в городе выздоровели 695 пациентов с коронавирусной инфекцией, скончались 15.
Ранее лор-врач высшей категории, руководитель лор-клиники Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.