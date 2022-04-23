Кабмин России обязал нефтяников продавать больше топлива на биржевых торгах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязывает нефтяников продавать больше топлива на биржевых торгах.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что изменения касаются автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11 до 12% от общего объёма производства. В отношении дизеля — с 7,5 до 8,5%.

Ранее вице-премьер России Александр Новак дал прогноз по ценам на бензин и дизель в стране.