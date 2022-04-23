СК России займётся расследованием осквернения памятников советским воинам в Литве

Следственный комитет России проведёт расследование по факту очередного осквернения памятников советским воинам в Литве.

Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов, которые осквернили памятники советским солдатам в Каунасе и Клайпедском районе», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Следственный комитет в рамках уголовного дела установит все обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению преступлений.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело в связи с повреждением памятника советским воинам в Таллине.