СК России возбудил дело в связи с повреждением памятника советским воинам в Таллине

Следственный комитет России возбудил дело в связи с повреждением памятника советским воинам в Таллине.

«Возбуждено уголовное дело о повреждении памятника советским воинам в городе Таллине Эстонской Республики», — говорится в сообщении.

По данным следователей, 18 апреля неизвестные демонтировали барельефную копию ордена Красной Звезды с памятника воину — освободителю Таллина от фашистов, известному как «Бронзовый солдат».

Посольство России в Эстонии призвало власти республики наказать виновных в осквернении памятника в Таллине.