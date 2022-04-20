СК России возбудил дело в связи с повреждением памятника советским воинам в Таллине

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Следственный комитет России возбудил дело в связи с повреждением памятника советским воинам в Таллине.
СК России возбудил дело в связи с повреждением памятника советским воинам в Таллине
  • © Пресс-служба СК РФ

«Возбуждено уголовное дело о повреждении памятника советским воинам в городе Таллине Эстонской Республики», — говорится в сообщении.

По данным следователей, 18 апреля неизвестные демонтировали барельефную копию ордена Красной Звезды с памятника воину — освободителю Таллина от фашистов, известному как «Бронзовый солдат».

Посольство России в Эстонии призвало власти республики наказать виновных в осквернении памятника в Таллине.

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