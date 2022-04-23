«Известия»: Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта

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Министерство промышленности и торговли России подготовило перечень товаров, по отношению к которым допустят параллельный импорт, сообщает газета «Известия» со ссылкой на приказ ведомства.

Отмечается, что соответствующий документ подписал министр Денис Мантуров.

В данном перечне представлено более 50 групп товаров и около 200 брендов, включая Apple, Samsung, HP, Siemens, Nokia, Sony.

В ведомстве поясняют, что в перечень войдёт продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка.

Ранее стало известно, что Федеральная таможенная служба России временно прекращает публикацию данных по экспорту и импорту на фоне введения санкций странами Запада.

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