«Известия»: Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта
Отмечается, что соответствующий документ подписал министр Денис Мантуров.
В данном перечне представлено более 50 групп товаров и около 200 брендов, включая Apple, Samsung, HP, Siemens, Nokia, Sony.
В ведомстве поясняют, что в перечень войдёт продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка.
Ранее стало известно, что Федеральная таможенная служба России временно прекращает публикацию данных по экспорту и импорту на фоне введения санкций странами Запада.