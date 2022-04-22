Минобороны сообщило об оказании помощи семьям погибшего и пропавших с крейсера «Москва»

Минобороны сообщило, что оказывает необходимую поддержку семьям погибшего и пропавших без вести с крейсера «Москва».

«Министерство обороны Российской Федерации оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести», — заявили в оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, 13 апреля на ракетном крейсере «Москва» после детонации боеприпаса в ходе борьбы за живучесть корабля один военнослужащий погиб, ещё 27 членов экипажа объявлены пропавшими без вести.

Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь.