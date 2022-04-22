МО: большинство офицеров и матросов с крейсера «Москва» пожелали продолжить службу

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Минобороны России сообщило, что абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
МО: большинство офицеров и матросов с крейсера «Москва» пожелали продолжить службу
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера «Москва» абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота», — говорится в заявлении министерства.

По информации оборонного ведомства, некоторые военные выразили желание перевестись в другие гарнизоны.

Также в сообщении говорится, что «военнослужащие (матросы) по призыву по истечении сроков службы будут уволены в запас».

В министерстве сообщили, что при попытке потушить возгорание на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, ещё 27 членов экипажа объявлены пропавшими без вести.

Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь.

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