МО: большинство офицеров и матросов с крейсера «Москва» пожелали продолжить службу

Минобороны России сообщило, что абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

«По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера «Москва» абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота», — говорится в заявлении министерства.

По информации оборонного ведомства, некоторые военные выразили желание перевестись в другие гарнизоны.

Также в сообщении говорится, что «военнослужащие (матросы) по призыву по истечении сроков службы будут уволены в запас».

В министерстве сообщили, что при попытке потушить возгорание на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, ещё 27 членов экипажа объявлены пропавшими без вести.

Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь.