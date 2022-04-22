Опрос: большинство россиян отмечают Пасху

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Сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, что большинство россиян отмечают Пасху.
Опрос: большинство россиян отмечают Пасху
  • Gettyimages.ru
  • © Olga Gimaeva / EyeEm

Как заявили 47% респондентов, для них это именно христианский праздник.

Ещё треть опрошенных рассказали, что отмечают Пасху, поскольку для них это семейная традиция. 31% участников исследования всегда пекут или хотя бы покупают куличи, красят яйца.

По словам 13% респондентов, они не отмечают праздник, но сама атмосфера им нравится.

Как утверждают 5% опрошенных, они празднуют Пасху, хотя и не являются христианами.

Опрос проводился в соцсетях. Его участниками стали 14,2 тыс. пользователей.

Ранее, как сообщало RIA56, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе.

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