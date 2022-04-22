В МЧС напомнили о штрафах за пожары на дачном участке

Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев напомнил о штрафах за пожары на дачном участке.

«Если это неумышленное деяние, административное наказание для граждан за нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее пожар, может составлять до 5 тыс. рублей штрафа», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если наказание уголовное, то это до года лишения свободы, исправительные работы, а сумма штрафа — до 120 тыс. рублей.

«По лесному пожару значительно больше — до 400 тыс. рублей и до четырёх лет лишения свободы», — уточнил Еникеев.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче, следует из результатов опроса, который провёл сервис «Туту.ру».